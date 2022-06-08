Организаторы «Евровидения» заявили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Украина, победитель «Евровидения»-2022, не сможет принять конкурс в следующем году, такое решение принял Европейский вещательный союз.
Организаторы конкурса сообщают, что сейчас ведутся переговоры с Великобританией, которая в прошлом году заняла второе место.
«Референтная группа совета "Евровидения" с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни "Евровидения" в соответствии с Правилами "Евровидения", не могут быть нарушены», — говорится в сообщении.
В 2022 году победителем «Евровидения» стала украинская группа Kalush Orchestra, второе место занял Сэм Райдер из Великобритании.
Россия не участвовала в конкурсе.
Организаторы конкурса сообщают, что сейчас ведутся переговоры с Великобританией, которая в прошлом году заняла второе место.
«Референтная группа совета "Евровидения" с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни "Евровидения" в соответствии с Правилами "Евровидения", не могут быть нарушены», — говорится в сообщении.
В 2022 году победителем «Евровидения» стала украинская группа Kalush Orchestra, второе место занял Сэм Райдер из Великобритании.
Россия не участвовала в конкурсе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ирбитская ярмарка и сухоложский магазин получили признание на конкурсе «Торговля России»
10 июня 2022
10 июня 2022
В Екатеринбурге задержали директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ
15 июня 2022
15 июня 2022