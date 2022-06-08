Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Еврокомиссия решила рекомендовать предосталение Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сообщает Bloomberg.
Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата должны одобрить все 27 государств-членов ЕС, решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
Также Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Молдавии.
Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата должны одобрить все 27 государств-членов ЕС, решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
Также Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Молдавии.
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