Великобритания одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Об этом в соцсетях сообщает Wikileaks.
В заявлении также указано, что «это черный день для свободы прессы и британской демократии». Сообщается, что решение будет обжаловано.
В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения (18 уголовных дел).
20 апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава министерства внутренних дел Великобритании.
Дело Ассанжа связано с крупнейшим в американской истории раскрытием секретной информации, в том числе о коррупции во власти, данных разведки, переписке дипломатических ведомств. 50-летний журналист, телеведущий из Австралии в 2006 году основал WikiLeaks для обмена секретными и конфиденциальными материалами.
После публикации в 2010 и 2011 годах секретных сведений американских спецслужб, на него было возбуждено уголовное дело. Ассанж скрывался в Лондоне, в 2019 году его лишили права на политическое убежище и отправили в тюрьму.
В заявлении также указано, что «это черный день для свободы прессы и британской демократии». Сообщается, что решение будет обжаловано.
В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения (18 уголовных дел).
20 апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава министерства внутренних дел Великобритании.
Дело Ассанжа связано с крупнейшим в американской истории раскрытием секретной информации, в том числе о коррупции во власти, данных разведки, переписке дипломатических ведомств. 50-летний журналист, телеведущий из Австралии в 2006 году основал WikiLeaks для обмена секретными и конфиденциальными материалами.
После публикации в 2010 и 2011 годах секретных сведений американских спецслужб, на него было возбуждено уголовное дело. Ассанж скрывался в Лондоне, в 2019 году его лишили права на политическое убежище и отправили в тюрьму.
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