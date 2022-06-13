Великобритания одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы

14.49 Пятница, 17 июня 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Об этом в соцсетях сообщает Wikileaks.

В заявлении также указано, что «это черный день для свободы прессы и британской демократии». Сообщается, что решение будет обжаловано.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения (18 уголовных дел).

20 апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава министерства внутренних дел Великобритании.

Дело Ассанжа связано с крупнейшим в американской истории раскрытием секретной информации, в том числе о коррупции во власти, данных разведки, переписке дипломатических ведомств. 50-летний журналист, телеведущий из Австралии в 2006 году основал WikiLeaks для обмена секретными и конфиденциальными материалами.

После публикации в 2010 и 2011 годах секретных сведений американских спецслужб, на него было возбуждено уголовное дело. Ассанж скрывался в Лондоне, в 2019 году его лишили права на политическое убежище и отправили в тюрьму.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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