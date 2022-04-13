Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит 175 лет тюрьмы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в соцсетях WikiLeaks. В США Ассанжу грозит тюремный срок в 175 лет.
Окончательное решение об экстрадиции должен принять министр внутренних дел Великобритании. Защита сможет подать апелляцию до 18 мая.
Дело Ассанжа связано с крупнейшим в американской истории раскрытием секретной информации, в том числе о коррупции во власти, данных разведки, переписке дипломатических ведомств. 50-летний журналист, телеведущий из Австралии в 2006 году основал WikiLeaks для обмена секретными и конфиденциальными материалами.
После публикации в 2010 и 2011 годах секретных сведений американских спецслужб, на него было возбуждено уголовное дело. Ассанж скрывался в Лондоне, в 2019 году его лишили права на политическое убежище и отправили в тюрьму.
В 2012 году Ассанж вёл передачу под названием The World Tomorrow («Мир завтра») на телеканале Russia Today.
Окончательное решение об экстрадиции должен принять министр внутренних дел Великобритании. Защита сможет подать апелляцию до 18 мая.
Дело Ассанжа связано с крупнейшим в американской истории раскрытием секретной информации, в том числе о коррупции во власти, данных разведки, переписке дипломатических ведомств. 50-летний журналист, телеведущий из Австралии в 2006 году основал WikiLeaks для обмена секретными и конфиденциальными материалами.
После публикации в 2010 и 2011 годах секретных сведений американских спецслужб, на него было возбуждено уголовное дело. Ассанж скрывался в Лондоне, в 2019 году его лишили права на политическое убежище и отправили в тюрьму.
В 2012 году Ассанж вёл передачу под названием The World Tomorrow («Мир завтра») на телеканале Russia Today.
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