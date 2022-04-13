Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит 175 лет тюрьмы

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в соцсетях WikiLeaks. В США Ассанжу грозит тюремный срок в 175 лет.Окончательное решение об экстрадиции должен принять министр внутренних дел Великобритании. Защита сможет подать апелляцию до 18 мая.Дело Ассанжа связано с крупнейшим в американской истории раскрытием секретной информации, в том числе о коррупции во власти, данных разведки, переписке дипломатических ведомств. 50-летний журналист, телеведущий из Австралии в 2006 году основал WikiLeaks для обмена секретными и конфиденциальными материалами.После публикации в 2010 и 2011 годах секретных сведений американских спецслужб, на него было возбуждено уголовное дело. Ассанж скрывался в Лондоне, в 2019 году его лишили права на политическое убежище и отправили в тюрьму.В 2012 году Ассанж вёл передачу под названием The World Tomorrow («Мир завтра») на телеканале Russia Today.