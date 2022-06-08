Часть смартфонов Samsung, ввезенных параллельным импортом, не активируется в РФ
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Часть смартфонов фирмы Samsung, которые поставляются в рамках так называемого параллельного импорта, не активируются в РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.
По данным издания, если в новый аппарат, который не предназначен для продажи в странах ЕАЭС, вставить SIM-карту российского оператора, то включить его невозможно.
Эксперты объясняют, что для активации устройства в него надо инсталлировать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет. Кроме того, нужно проговорить по смартфону несколько минут.
В службе техподдержки рекомендуют активировать новый смартфон в той стране, в которой он приобретен (или ввезти его вместе с SIM-картой оператора, работающего на этой территории). В сервисном центре уточняют, что новый смартфон можно разблокировать в РФ, но для этого нужно заплатить 5 тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит код региональной разблокировки.
По данным экспертов, такие проблемы возникают примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту.
По данным издания, если в новый аппарат, который не предназначен для продажи в странах ЕАЭС, вставить SIM-карту российского оператора, то включить его невозможно.
Эксперты объясняют, что для активации устройства в него надо инсталлировать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет. Кроме того, нужно проговорить по смартфону несколько минут.
В службе техподдержки рекомендуют активировать новый смартфон в той стране, в которой он приобретен (или ввезти его вместе с SIM-картой оператора, работающего на этой территории). В сервисном центре уточняют, что новый смартфон можно разблокировать в РФ, но для этого нужно заплатить 5 тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит код региональной разблокировки.
По данным экспертов, такие проблемы возникают примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту.
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