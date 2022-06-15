Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве

11.05 Пятница, 17 июня 2022
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
ООО «Гугл», российская «дочка» Google, подало заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, следует из данных картотеки.

18 мая стало известно, что ООО «Гугл» начало процесс банкротства, соответствующие сведения были опубликованы на Федресурсе.

В уведомлении говорилось, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств», в связи с чем намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

РБК со ссылкой на представителя компании сообщал, что такое решение принято в связи с арестом банковского счета «Google Россия».

Напомним, в конце декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию на 7,2 млрд рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. В феврале суд признал оборотный штраф законным. В мае приставы приняли решение о принудительном взыскании штрафа.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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