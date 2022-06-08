Суд в Москве признал законным включение Шульман* в реестр иноагентов
Россия и мир
Фото: СПЧ/president-sovet.ru
Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение Екатерины Шульман* в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По словам правозащитника, заседание длилось 30 минут. В административном иске к Министерству юстиции РФ отказано.
Напомним, Минюст 15 апреля включил политолога и публициста Шульман* в реестр СМИ-иноагентов.
Позже она рассказала, что была признана иноагентом из-за денег от «Эха Москвы», также среди других причин она назвала зарплату в Московской высшей школе социальных и экономических наук, гонорар от АСТ, перевод от благотворительного фонда Потанина и средства от института «Стрелка».
*Внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
По словам правозащитника, заседание длилось 30 минут. В административном иске к Министерству юстиции РФ отказано.
Напомним, Минюст 15 апреля включил политолога и публициста Шульман* в реестр СМИ-иноагентов.
Позже она рассказала, что была признана иноагентом из-за денег от «Эха Москвы», также среди других причин она назвала зарплату в Московской высшей школе социальных и экономических наук, гонорар от АСТ, перевод от благотворительного фонда Потанина и средства от института «Стрелка».
*Внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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