В ЯНАО на крупнейшем месторождении «Газпрома» ночью произошел пожар
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
На территории Уренгойского газового месторождения в ЯНАО, крупнейшем в России, в ночь на 16 июня произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Пожар ликвидирован.
«16 июня 2022 в 00.30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. Пострадавших нет», — пишет РБК со ссылкой на «Газпром добыча Уренгой».
В компании добавили, что на добычу газа пожар не повлиял, работы ведутся в штатном режиме.
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 1966 году. Оно относится к разряду супергигантских по запасам углеводородов.
«16 июня 2022 в 00.30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. Пострадавших нет», — пишет РБК со ссылкой на «Газпром добыча Уренгой».
В компании добавили, что на добычу газа пожар не повлиял, работы ведутся в штатном режиме.
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 1966 году. Оно относится к разряду супергигантских по запасам углеводородов.
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