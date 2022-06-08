В ЯНАО на крупнейшем месторождении «Газпрома» ночью произошел пожар

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

На территории Уренгойского газового месторождения в ЯНАО, крупнейшем в России, в ночь на 16 июня произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Пожар ликвидирован.«16 июня 2022 в 00.30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. Пострадавших нет», — пишет РБК со ссылкой на «Газпром добыча Уренгой».В компании добавили, что на добычу газа пожар не повлиял, работы ведутся в штатном режиме.Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 1966 году. Оно относится к разряду супергигантских по запасам углеводородов.