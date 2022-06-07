В Тюменской области упал частный самолет, пилот выжил
Россия и мир
Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Тюменской области/72.mchs.gov.ru
В Тюменской области утром 16 июня упал частный легкомоторный одноместный самолёт, вылетевший с аэродрома «Пустошкино» города Ялуторовск, сообщают в региональном МЧС.
«Сотрудники МЧС провели деблокирование пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами», — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники транспортной прокуратуры.
«Сотрудники МЧС провели деблокирование пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами», — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники транспортной прокуратуры.
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