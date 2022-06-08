Yonhap: КНДР готовится к ядерным испытаниям на полигоне Пунгери, считают эксперты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Спутниковые снимки северокорейского полигона Пунгери показали активность, которая может свидетельствовать о подготовке к ядерным испытаниям, сообщает агентство Yonhap.
Издание ссылается на анализ фотоснимков, который был сделан аналитическим центром Beyond Parallel (Вашингтон). Эксперты заявили, что последние снимки показали работы по восстановлению туннелей, строительство новых и модификацию существующих зданий на полигоне.
В Beyond Parallel отмечают, что восстановительные работы на одном из туннелей, вероятно, завершены и объект готов «к седьмому ядерному испытанию».
Ранее глава МИД Южной Кореи Пак Чжин также заявил, что Северная Корея завершила подготовку к очередному ядерному испытанию, и теперь «не хватает лишь политического решения», пишет агентство.
Ядерный полигон Пунгери находится в горной местности на северо-востоке страны. Считается, что впервые он был использован в 2006 году, последние испытания на нем прошли в сентябре 2017 года. В 2018 году полигон был демонтирован (все четыре туннеля были разрушены) после того, как Ким Чен Ын объявил о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.
В мае 2022 года в ООН заявили, что появились свидетельства о возобновлении строительных работ на ядерном полигоне.
Издание ссылается на анализ фотоснимков, который был сделан аналитическим центром Beyond Parallel (Вашингтон). Эксперты заявили, что последние снимки показали работы по восстановлению туннелей, строительство новых и модификацию существующих зданий на полигоне.
В Beyond Parallel отмечают, что восстановительные работы на одном из туннелей, вероятно, завершены и объект готов «к седьмому ядерному испытанию».
Ранее глава МИД Южной Кореи Пак Чжин также заявил, что Северная Корея завершила подготовку к очередному ядерному испытанию, и теперь «не хватает лишь политического решения», пишет агентство.
Ядерный полигон Пунгери находится в горной местности на северо-востоке страны. Считается, что впервые он был использован в 2006 году, последние испытания на нем прошли в сентябре 2017 года. В 2018 году полигон был демонтирован (все четыре туннеля были разрушены) после того, как Ким Чен Ын объявил о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.
В мае 2022 года в ООН заявили, что появились свидетельства о возобновлении строительных работ на ядерном полигоне.
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