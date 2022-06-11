В России вырастут цены на инсулины в шприц-ручках
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Впервые за несколько лет регуляторы согласовали повышение предельных цен на ряд инсулинов. К этому привело усложнение логистики и увеличение издержек производителей, пишет «Коммерсант».
Речь идет о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, пишет издание. Максимальная стоимость инсулинов в шприц-ручках вырастет на 5,5-28%.
По данным «Коммерсанта», Росздравнадзор в апреле-мае «выявил риски возникновения дефектуры этих препаратов в связи с ценообразованием». В ФАС заявили, что необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов.
По данным издания, повышения предельной цены просили российские фармкомпании «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский Novo Nordisk.
В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках, так как это дорогостоящая форма выпуска препарата, говорят эксперты. При этом такая форма считается самой удобной и остается одной из самых востребованных у потребителей.
Ожидается, что производители будут повышать цены постепенно, опасаясь снижения конкурентоспособности.
Речь идет о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, пишет издание. Максимальная стоимость инсулинов в шприц-ручках вырастет на 5,5-28%.
По данным «Коммерсанта», Росздравнадзор в апреле-мае «выявил риски возникновения дефектуры этих препаратов в связи с ценообразованием». В ФАС заявили, что необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов.
По данным издания, повышения предельной цены просили российские фармкомпании «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский Novo Nordisk.
В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках, так как это дорогостоящая форма выпуска препарата, говорят эксперты. При этом такая форма считается самой удобной и остается одной из самых востребованных у потребителей.
Ожидается, что производители будут повышать цены постепенно, опасаясь снижения конкурентоспособности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Уральцы спасли лося из зыбучих песков в Качканаре
11 июня 2022
11 июня 2022