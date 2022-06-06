На жителя Нижнего Новгорода завели второе уголовное дело о «дискредитации ВС РФ»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Новгороде на 60-летнего мужчину завели второе уголовное дело по статье о «дискредитации ВС РФ», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В апреле мужчина был привлечён к административной ответственности за «дискредитацию ВС РФ» и оштрафован на 40 тысяч рублей. «Однако уже в мае он был остановлен сотрудниками ГИБДД, поскольку на заднем стекле его машины был размещён плакат с недостоверной информацией о российской армии», — сообщала пресс-служба. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3.
В ходе расследования этого дела «были выявлены дополнительные факты противоправной деятельности фигуранта». «В помещении офиса, где он осуществляет свою трудовую деятельность, были проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника и плакаты с аналогичными надписями, которые, согласно заключению специалиста, содержат недостоверную информацию о российской армии», — сообщили в пресс-службе.
В результате в отношении жителя Нижнего Новгорода возбудили ещё одно уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3.
В полиции заявили, что обвиняемый попытался скрыться за границей, но был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом.
По неподтвержденной информации из телеграм-каналов, речь может идти об активисте нижегородского отделения партии «Яблоко».
В апреле мужчина был привлечён к административной ответственности за «дискредитацию ВС РФ» и оштрафован на 40 тысяч рублей. «Однако уже в мае он был остановлен сотрудниками ГИБДД, поскольку на заднем стекле его машины был размещён плакат с недостоверной информацией о российской армии», — сообщала пресс-служба. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3.
В ходе расследования этого дела «были выявлены дополнительные факты противоправной деятельности фигуранта». «В помещении офиса, где он осуществляет свою трудовую деятельность, были проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника и плакаты с аналогичными надписями, которые, согласно заключению специалиста, содержат недостоверную информацию о российской армии», — сообщили в пресс-службе.
В результате в отношении жителя Нижнего Новгорода возбудили ещё одно уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3.
В полиции заявили, что обвиняемый попытался скрыться за границей, но был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом.
По неподтвержденной информации из телеграм-каналов, речь может идти об активисте нижегородского отделения партии «Яблоко».
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