IKEA продаст все четыре фабрики в России и сократит штат сотрудников

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA сообщила, что продаст все четыре фабрики в России. В компании не видят возможности возобновить продажи.«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний "Интер ИКЕА" и Группа компаний "Ингка" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. <...> Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).Также в компании сообщили, что Интер ИКЕА в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет поиск новых владельцев для всех четырех фабрик — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Между тем, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что сотрудники завода IKEA в Новгородской области сохранят работу после его продажи, а к покупке производства уже проявляют интерес российские компании, пишет ТАСС.Также сообщается, что несмотря на уход IKEA, ТЦ «Мега» продолжат работу.