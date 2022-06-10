В Москве суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота», его обвиняют в мошенничестве

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Директор департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы.«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде, добавив, что обвиняемый уже обжаловал данное решение.Детали уголовного дела не уточняются.По данным «Интерфакса», избранная в отношении Минаева мера пресечения предполагает арест до 8 августа 2022 года.Напомним,18 мая стало известно, что Хорошевский суд принял решение заочно арестовать бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова по делу о мошенничестве.