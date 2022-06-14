На Камчатке посещение природных парков для приезжих туристов будет платным
Россия и мир
Фото: Официальный сайт правительства Камчатского края/kamgov.ru
Власти Камчатского края решили ввести плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Речь идет о приезжих туристах, с жителей региона плата взиматься не будет, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.
По словам главы ведомства Алексея Кумарькова, законопроект серьезно обсуждался с депутатами и отраслевым сообществом. «Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях. Это, в свою очередь, позволит снижать нерегулируемое воздействие на природу, потому что сейчас отсутствие элементарных удобств, например, туалетов, вынуждает туристов становиться невольными нарушителями природоохранного законодательства», — сказал министр.
Какой размер платы будет установлен, пока не сообщается.
К особо охраняемым природным территориям регионального значения на Камчатке относятся природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский», а также многочисленные заказники и памятники природы.
По словам главы ведомства Алексея Кумарькова, законопроект серьезно обсуждался с депутатами и отраслевым сообществом. «Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях. Это, в свою очередь, позволит снижать нерегулируемое воздействие на природу, потому что сейчас отсутствие элементарных удобств, например, туалетов, вынуждает туристов становиться невольными нарушителями природоохранного законодательства», — сказал министр.
Какой размер платы будет установлен, пока не сообщается.
К особо охраняемым природным территориям регионального значения на Камчатке относятся природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский», а также многочисленные заказники и памятники природы.
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