YLE: в Финляндии решили демонтировать последний памятник Ленину
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В финском городе Котка демонтируют памятник Ленину и переместят его в музей. Такое решение принял городской совет. По данным телеканала YLE, это последний в Финляндии памятник вождю мирового пролетариата.
На заседании городского совета за демонтаж памятника был отдан 41 голос, против высказались 9 человек.
Статуя вождя была предметом многолетних дебатов на местном уровне, в последнее время памятник неоднократно подвергался актам вандализма и был поврежден, сообщает телеканал.
В городском музее «Кюменлааксо» предлагали оставить статую на месте и добавить к пьедесталу мемориальную доску с описанием истории памятника. Также было предложено передать изваяние в музей Ленина в Тампере, однако эти варианты не были поддержаны городским советом, передает телеканал.
Город Котка получил статую Ленина, созданную эстонским скульптором Матти Вариком, в качестве подарка от города-побратима Таллина в 1979 году.
Напомним, в апреле памятник Ленину демонтировали по решению властей в финском городе Турку.
На заседании городского совета за демонтаж памятника был отдан 41 голос, против высказались 9 человек.
Статуя вождя была предметом многолетних дебатов на местном уровне, в последнее время памятник неоднократно подвергался актам вандализма и был поврежден, сообщает телеканал.
В городском музее «Кюменлааксо» предлагали оставить статую на месте и добавить к пьедесталу мемориальную доску с описанием истории памятника. Также было предложено передать изваяние в музей Ленина в Тампере, однако эти варианты не были поддержаны городским советом, передает телеканал.
Город Котка получил статую Ленина, созданную эстонским скульптором Матти Вариком, в качестве подарка от города-побратима Таллина в 1979 году.
Напомним, в апреле памятник Ленину демонтировали по решению властей в финском городе Турку.
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