Суд в Санкт-Петербурге отменил штраф замглавы ВООПИиК за «дискредитацию ВС РФ»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Санкт-Петербургский городской суд отменил штраф за «дискредитацию ВС РФ», который ранее был назначен замглавы регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александру Кононову. Дело направили на новое рассмотрение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
17 мая Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Кононова к административной ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Со 2 по 30 марта он опубликовал во ВКонтакте несколько критических постов. Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти узнали об этих публикациях из телеграм-чата, там были размещены скриншоты со страницы Кононова в ВК, сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В итоге за «публичную дискредитацию ВС РФ» ему был назначен штраф в размере 40 000 рублей.
Кононов в процессе вину не признал и обжаловал постановление суда.
17 мая Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Кононова к административной ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Со 2 по 30 марта он опубликовал во ВКонтакте несколько критических постов. Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти узнали об этих публикациях из телеграм-чата, там были размещены скриншоты со страницы Кононова в ВК, сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В итоге за «публичную дискредитацию ВС РФ» ему был назначен штраф в размере 40 000 рублей.
Кононов в процессе вину не признал и обжаловал постановление суда.
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