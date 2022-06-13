ЕСПЧ признал закон «об иностранных агентах» нарушающим права человека
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Европейский суд по правам человека признал закон об «иностранных агентах» нарушающим права человека, сообщается на сайте суда.
По словам главы международной группы «Агора» правозащитника Павла Чикова, 73 российских НКО, которые выступали заявителями, получили решение ЕСПЧ после девяти лет ожидания.
«Европейский суд установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация в размере 10 000 евро каждой», — сообщил Чиков. Также заявителям присудили компенсацию судебных издержек.
Суд признал нарушением ограничения для организаций-«иноагентов» (как по деятельности, так и по отчетности), кроме того, штрафы по закону об «иностранных агентах» признаны чрезмерными, сообщил глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.
Правозащитники называют решение ЕСПЧ большой победой, но также признают, что ждать его пришлось слишком долго. «Более половины из организаций-заявителей были ликвидированы, а законодательство об иностранных агентах распространилось и на граждан», — сообщил Павел Чиков.
Чиков подчеркнул, что решения ЕСПЧ обязательны для государств-ответчиков (решение по иноагентам станет окончательным через 3 месяца). Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не будет платить компенсации НКО-иноагентам по решению ЕСПЧ.
Напомним,11 июня Владимир Путин подписал закон о неисполнении в России решений Европейского суда с 16 марта 2022 года.
По словам главы международной группы «Агора» правозащитника Павла Чикова, 73 российских НКО, которые выступали заявителями, получили решение ЕСПЧ после девяти лет ожидания.
«Европейский суд установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация в размере 10 000 евро каждой», — сообщил Чиков. Также заявителям присудили компенсацию судебных издержек.
Суд признал нарушением ограничения для организаций-«иноагентов» (как по деятельности, так и по отчетности), кроме того, штрафы по закону об «иностранных агентах» признаны чрезмерными, сообщил глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.
Правозащитники называют решение ЕСПЧ большой победой, но также признают, что ждать его пришлось слишком долго. «Более половины из организаций-заявителей были ликвидированы, а законодательство об иностранных агентах распространилось и на граждан», — сообщил Павел Чиков.
Чиков подчеркнул, что решения ЕСПЧ обязательны для государств-ответчиков (решение по иноагентам станет окончательным через 3 месяца). Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не будет платить компенсации НКО-иноагентам по решению ЕСПЧ.
Напомним,11 июня Владимир Путин подписал закон о неисполнении в России решений Европейского суда с 16 марта 2022 года.
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