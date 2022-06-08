ЕС с 14 июня отключит от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
С 14 июня от международной системы SWIFT будут отключены еще три российских банка. Речь идет о попавших под новые санкции Евросоюза Сбербанке, Россельхозбанке и Московском кредитном банке.
Ранее представители финансовых организаций заявили, что отключение никак не скажется на их работе в России.
В Ассоциации банков России также отмечали, что работа банков внутри страны не изменится, так как в стране есть аналог SWIFT. Отечественная система передачи финансовых сообщений была создана Банком России. Сообщалось, что к ней подключены более 11 тысяч банков почти во всех странах мира.
Напомним, в марте ЕС принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
Ранее представители финансовых организаций заявили, что отключение никак не скажется на их работе в России.
В Ассоциации банков России также отмечали, что работа банков внутри страны не изменится, так как в стране есть аналог SWIFT. Отечественная система передачи финансовых сообщений была создана Банком России. Сообщалось, что к ней подключены более 11 тысяч банков почти во всех странах мира.
Напомним, в марте ЕС принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
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