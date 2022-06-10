Регионы получат почти миллиард рублей на покупку гербов, флагов и флагштоков для школ
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Правительство РФ по поручению президента направит в регионы более 970 млн рублей на покупку государственной символики для школ, сообщается на официальном сайте кабмина.
На эти деньги будут приобретены гербы Российской Федерации, флаги и флагштоки, говорится в сообщении.
В 2022 году средства получат 11 тысяч школ в 31 регионе, к 2024 году комплектами государственной символики будут обеспечены все общеобразовательные организации страны.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Напомним, 9 июня глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении стандарта поднятия флага в российских школах.
На эти деньги будут приобретены гербы Российской Федерации, флаги и флагштоки, говорится в сообщении.
В 2022 году средства получат 11 тысяч школ в 31 регионе, к 2024 году комплектами государственной символики будут обеспечены все общеобразовательные организации страны.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Напомним, 9 июня глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении стандарта поднятия флага в российских школах.
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