В России число работников, находящихся в простое, выросло на 3,7 тысяч за неделю
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В России за период с 30 мая по 6 июня число зарегистрированных безработных выросло до 687 тысяч человек (на 608 человек за неделю), сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
В режиме неполного рабочего дня или рабочей недели сегодня работают 130,3 тыс. человек (примерно столько же, сколько и неделю назад).
Между тем число работников в простое за это время возросло на 3,7 тысяч (с 131,9 тыс. до 135,6 тыс. человек), сообщили в секретариате.
В режиме неполного рабочего дня или рабочей недели сегодня работают 130,3 тыс. человек (примерно столько же, сколько и неделю назад).
Между тем число работников в простое за это время возросло на 3,7 тысяч (с 131,9 тыс. до 135,6 тыс. человек), сообщили в секретариате.
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