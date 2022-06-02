В Совфеде предложили провести экспертизу учебников и наполнить их «примерами героизма при защите родины»
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре предлагает провести экспертизу школьных учебников истории. С таким предложением комитет намерен обратиться к председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину, пишет ТАСС.
«Комитет настаивает на обновлении перечня учебников по гуманитарным дисциплинам, наполнении их содержания яркими, эмоциональными образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины», — заявила зампред комитета Екатерина Алтабаева (цитата по ТАСС).
В комитете полагают, что необходимо под эгидой РИО провести экспертизу учебников по историческим дисциплинам «на соответствие историко-культурному стандарту».
Сенатор добавила, что «в современной ситуации» от качества преподавания и содержания учебников по истории, обществознанию, русскому языку и литературе зависит национальная безопасность страны.
«Комитет настаивает на обновлении перечня учебников по гуманитарным дисциплинам, наполнении их содержания яркими, эмоциональными образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины», — заявила зампред комитета Екатерина Алтабаева (цитата по ТАСС).
В комитете полагают, что необходимо под эгидой РИО провести экспертизу учебников по историческим дисциплинам «на соответствие историко-культурному стандарту».
Сенатор добавила, что «в современной ситуации» от качества преподавания и содержания учебников по истории, обществознанию, русскому языку и литературе зависит национальная безопасность страны.
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