В Совфеде предложили провести экспертизу учебников и наполнить их «примерами героизма при защите родины»

12.17 Четверг, 9 июня 2022
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре предлагает провести экспертизу школьных учебников истории. С таким предложением комитет намерен обратиться к председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину, пишет ТАСС.

«Комитет настаивает на обновлении перечня учебников по гуманитарным дисциплинам, наполнении их содержания яркими, эмоциональными образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины», — заявила зампред комитета Екатерина Алтабаева (цитата по ТАСС).

В комитете полагают, что необходимо под эгидой РИО провести экспертизу учебников по историческим дисциплинам «на соответствие историко-культурному стандарту».

Сенатор добавила, что «в современной ситуации» от качества преподавания и содержания учебников по истории, обществознанию, русскому языку и литературе зависит национальная безопасность страны.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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