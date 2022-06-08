В Омской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Утром в четверг, 9 июня, В Омской области на 932 километре трассы Челябинск – Новосибирск произошло ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников полиции.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Веста» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом «Мерседес». В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке», — сообщили в региональном СУ СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
Местные СМИ со ссылкой на УМВД по Омской области сообщают, что в легковом автомобиле находился еще один человек. Он доставлен в больницу, его личность устанавливается.
Прокуратура Омской области взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Веста» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом «Мерседес». В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке», — сообщили в региональном СУ СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
Местные СМИ со ссылкой на УМВД по Омской области сообщают, что в легковом автомобиле находился еще один человек. Он доставлен в больницу, его личность устанавливается.
Прокуратура Омской области взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП.
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