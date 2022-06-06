В Омске уволили фельдшера «скорой», которая в соцсетях писала о тяжелых условиях работы медиков
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Омске уволили фельдшера «Скорой помощи» Екатерину Табанову, которая два года писала в соцсетях о тяжелых условиях работы медиков. В региональном минздраве заявили, что ее уволили за нарушения и прогул. Фельдшер полагает, что ее «пытались выжить».
Об увольнении молодой фельдшер написала 2 июня на своей странице в соцсети (на нее подписаны больше 3200 человек). «С момента, как я начала писать посты о работе скорой помощи, у меня начались проблемы. Почти два года я немного рассказывала о сложностях работы 03, показывала, что значит «сутки» во время пандемии, в 32-градусную жару или в -32, как медики работают на износ, а за это получают ничего и оклад 12 000 р. Я просто показывала жизнь, реальность, без имен, адресов и личных данных», — написала она.
Фельдшер пишет, что ее «пытались выжить» и руководству подвернулся «удачный случай», чтобы ее уволить. Также она пожаловалась, что руководство «не ценит молодых специалистов». «Разве кто-то разрешит высказать свое мнение? Разве у нас руководство умеет использовать такие «кадры» в своих интересах?», — пишет фельдшер. В конце поста в скобках она добавила, что «уволили законно, за прогул».
В региональном минздраве региона сообщили, что увольнение Табановой «обусловлено рядом грубых нарушений», пишет издание «Новый Омск» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «За последнее время фельдшер получила несколько серьезных дисциплинарных взысканий — выговоров. Первый выговор связан с тем, что работая на вызове, Екатерина Табанова нарушила маршрутизацию пациента и не передала его врачу приемного отделения из рук в руки, как того требует инструкция. Постфактум выяснилось, что пациента следовало доставить в учреждение другого профиля. Еще одно взыскание фельдшер получила за то, что прогуляла смену, хотя о графике работы была уведомлена заранее и никаких уважительных причин не выйти на работу у неё не было. За этим и последовало увольнение», — цитирует издание комментарий министерства.
Добавим, что 6 июня сотрудники Новоуренгойского психоневрологического диспансера пожаловались на нарушение трудовых прав в прокуратуру, в департамент здравоохранения и губернатору ЯНАО, сообщали в профсоюзе медработников «Действие». По данным профсоюза, в последние 2 месяца обстановка в трудовом коллективе накалилась, сотрудники жалуются на давление со стороны руководства учреждения, в результате опытные специалисты вынуждены увольняться.
Об увольнении молодой фельдшер написала 2 июня на своей странице в соцсети (на нее подписаны больше 3200 человек). «С момента, как я начала писать посты о работе скорой помощи, у меня начались проблемы. Почти два года я немного рассказывала о сложностях работы 03, показывала, что значит «сутки» во время пандемии, в 32-градусную жару или в -32, как медики работают на износ, а за это получают ничего и оклад 12 000 р. Я просто показывала жизнь, реальность, без имен, адресов и личных данных», — написала она.
Фельдшер пишет, что ее «пытались выжить» и руководству подвернулся «удачный случай», чтобы ее уволить. Также она пожаловалась, что руководство «не ценит молодых специалистов». «Разве кто-то разрешит высказать свое мнение? Разве у нас руководство умеет использовать такие «кадры» в своих интересах?», — пишет фельдшер. В конце поста в скобках она добавила, что «уволили законно, за прогул».
В региональном минздраве региона сообщили, что увольнение Табановой «обусловлено рядом грубых нарушений», пишет издание «Новый Омск» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «За последнее время фельдшер получила несколько серьезных дисциплинарных взысканий — выговоров. Первый выговор связан с тем, что работая на вызове, Екатерина Табанова нарушила маршрутизацию пациента и не передала его врачу приемного отделения из рук в руки, как того требует инструкция. Постфактум выяснилось, что пациента следовало доставить в учреждение другого профиля. Еще одно взыскание фельдшер получила за то, что прогуляла смену, хотя о графике работы была уведомлена заранее и никаких уважительных причин не выйти на работу у неё не было. За этим и последовало увольнение», — цитирует издание комментарий министерства.
Добавим, что 6 июня сотрудники Новоуренгойского психоневрологического диспансера пожаловались на нарушение трудовых прав в прокуратуру, в департамент здравоохранения и губернатору ЯНАО, сообщали в профсоюзе медработников «Действие». По данным профсоюза, в последние 2 месяца обстановка в трудовом коллективе накалилась, сотрудники жалуются на давление со стороны руководства учреждения, в результате опытные специалисты вынуждены увольняться.
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