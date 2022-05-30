В акватории Байкала произошло землетрясение в 8,3 балла в эпицентре
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МЧС России по Иркутской области
В акватории Байкала произошло сильное землетрясение, интенсивность в эпицентре составила 8,3 балла, сообщили в МЧС.
«Эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Большое Голоустное на акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8.3 баллов. В городах области ощущалось до 5 баллов», — сообщили в региональном МЧС.
По сообщениям единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Приангарья жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.
В Иркутске интенсивность сейсмособытия составила около 4,5 балла, сообщили РИА Новости со ссылкой на байкальский филиал Единой геофизической службы.
«Эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Большое Голоустное на акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8.3 баллов. В городах области ощущалось до 5 баллов», — сообщили в региональном МЧС.
По сообщениям единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Приангарья жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.
В Иркутске интенсивность сейсмособытия составила около 4,5 балла, сообщили РИА Новости со ссылкой на байкальский филиал Единой геофизической службы.
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