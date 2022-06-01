В Тамбовской области убит президент агропромышленной ГК АСБ Юрий Хохлов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Президент агропромышленной группы компаний АСБ Юрий Хохлов убит в Тамбовской области, его предполагаемый убийца совершил суицид, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК РФ.
По данным следователей, утром 8 июня на окраине села Рудовка Пичаевского района было обнаружено тело 53-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти. По версии следствия, между потерпевшим и местным фермером произошел словесный конфликт. Фермер выстрелил из ружья в предпринимателя, после чего скрылся. Вскоре его тело обнаружили в автомобиле на берегу водоема недалеко от Рудовки. В тамбовской прокуратуре при этом отметили, что в 1,5 км от места убийства предпринимателя обнаружен труп 49-летнего мужчины, «покончившего жизнь самоубийством».
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Группа компаний АСБ была основана Юрием Хохловым в 1999 году. Она объединяет шесть предприятий в сфере агробизнеса и сельскохозяйственной переработки в пяти регионах – Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. Холдинг ведет свою деятельность по трем основным направлениям: зерновому, сахарному и масличному.
По данным следователей, утром 8 июня на окраине села Рудовка Пичаевского района было обнаружено тело 53-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти. По версии следствия, между потерпевшим и местным фермером произошел словесный конфликт. Фермер выстрелил из ружья в предпринимателя, после чего скрылся. Вскоре его тело обнаружили в автомобиле на берегу водоема недалеко от Рудовки. В тамбовской прокуратуре при этом отметили, что в 1,5 км от места убийства предпринимателя обнаружен труп 49-летнего мужчины, «покончившего жизнь самоубийством».
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Группа компаний АСБ была основана Юрием Хохловым в 1999 году. Она объединяет шесть предприятий в сфере агробизнеса и сельскохозяйственной переработки в пяти регионах – Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. Холдинг ведет свою деятельность по трем основным направлениям: зерновому, сахарному и масличному.
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