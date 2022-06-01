Российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Авиакомпания S7 решила заморозить проект лоукостера Citrus, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — заявили в компании. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года.
О намерении создать собственный лоукостер компания объявила прошлым летом. Citrus должен был стать вторым российским лоукостером после «Победы». Планировалось, что он займет рынок межрегиональных полетов. К 2024 году, как ожидалось, в парке компании будут эксплуатировать 24 самолета Airbus A320neo.
«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — заявили в компании. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года.
О намерении создать собственный лоукостер компания объявила прошлым летом. Citrus должен был стать вторым российским лоукостером после «Победы». Планировалось, что он займет рынок межрегиональных полетов. К 2024 году, как ожидалось, в парке компании будут эксплуатировать 24 самолета Airbus A320neo.
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