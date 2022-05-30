В Берлине автомобиль въехал в толпу, пострадали 30 человек, один погиб
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Берлине автомобиль въехал в толпу.
В экстренных службах столицы Германии сообщили, что около 30 человек получили ранения, пишет Reuters. Издание Bild сообщает об одном погибшем.
В полиции пока не знают, был ли это несчастный случай или умышленное действие. Сообщается, что водитель задержан.
В экстренных службах столицы Германии сообщили, что около 30 человек получили ранения, пишет Reuters. Издание Bild сообщает об одном погибшем.
В полиции пока не знают, был ли это несчастный случай или умышленное действие. Сообщается, что водитель задержан.
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