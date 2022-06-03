Верховный суд пояснил, что считается принуждением к даче показаний
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Пленум Верховного Суда РФ 7 июня обсудил проект постановления «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия».
Участники заседания рассмотрели вопросы уголовной ответственности за незаконные задержание, заключение под стражу, принуждение к даче показаний, фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и др.
Судья Сергей Зеленин на заседании отметил, что до сих пор преступления против правосудия на подобном уровне не обсуждались, между тем у судов возникают вопросы, связанные с применением таких норм, пишет «Коммерсант».
Принуждение к даче показаний. Верховный суд, в частности, пояснил, что следует считать принуждением к даче показаний. Согласно проекту постановления, под принуждением к даче показаний следует понимать насилие, издевательства, а также угрозы их применения, шантаж, оскорбления, использование заведомо фальсифицированных доказательств. Причем, угрозы могут поступать не только от следователя или дознавателя, но и со стороны действующего с их ведома или молчаливого согласия другого лица. Также длительные допросы (которые нарушают требования закона о продолжительности допроса) могут стать основанием для возбуждения уголовного дела о принуждении к даче показаний (ст. 302 УК).
Задержание или лишение свободы. Такие действия правоохранителей могут считаться незаконными, если задержанному инкриминируется преступление, наказание за которое не связано с лишением свободы, а также при отсутствии данных о том, что задержанный был пойман с поличным или на него указали как на совершившего преступление. При этом ответственность за незаконное задержание грозит всем должностным лицам. Действия прокурора и следователя, которые добиваются необоснованного ареста, ВС предлагает квалифицировать как сговор.
Между тем, в прошлом году по статье о принуждении к даче показаний (ст. 302 УК) не осудили ни одного человека, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные судебной статистики. За незаконное задержание и заключение под стражу осудили троих, за вынесение заведомо неправосудного приговора — одного.
При этом самое распространенное преступление против правосудия — ложный донос, в прошлом году по этой статье осудили 1899 человек.
Участники заседания рассмотрели вопросы уголовной ответственности за незаконные задержание, заключение под стражу, принуждение к даче показаний, фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и др.
Судья Сергей Зеленин на заседании отметил, что до сих пор преступления против правосудия на подобном уровне не обсуждались, между тем у судов возникают вопросы, связанные с применением таких норм, пишет «Коммерсант».
Принуждение к даче показаний. Верховный суд, в частности, пояснил, что следует считать принуждением к даче показаний. Согласно проекту постановления, под принуждением к даче показаний следует понимать насилие, издевательства, а также угрозы их применения, шантаж, оскорбления, использование заведомо фальсифицированных доказательств. Причем, угрозы могут поступать не только от следователя или дознавателя, но и со стороны действующего с их ведома или молчаливого согласия другого лица. Также длительные допросы (которые нарушают требования закона о продолжительности допроса) могут стать основанием для возбуждения уголовного дела о принуждении к даче показаний (ст. 302 УК).
Задержание или лишение свободы. Такие действия правоохранителей могут считаться незаконными, если задержанному инкриминируется преступление, наказание за которое не связано с лишением свободы, а также при отсутствии данных о том, что задержанный был пойман с поличным или на него указали как на совершившего преступление. При этом ответственность за незаконное задержание грозит всем должностным лицам. Действия прокурора и следователя, которые добиваются необоснованного ареста, ВС предлагает квалифицировать как сговор.
Между тем, в прошлом году по статье о принуждении к даче показаний (ст. 302 УК) не осудили ни одного человека, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные судебной статистики. За незаконное задержание и заключение под стражу осудили троих, за вынесение заведомо неправосудного приговора — одного.
При этом самое распространенное преступление против правосудия — ложный донос, в прошлом году по этой статье осудили 1899 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».