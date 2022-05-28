В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Сотрудники Новоуренгойского психоневрологического диспансера пожаловались на нарушение трудовых прав в прокуратуру, в департамент здравоохранения и губернатору ЯНАО. Об этом сообщается на странице в Вконтакте профсоюза медработников «Действие».По данным профсоюза, в последние 2 месяца обстановка в трудовом коллективе накалилась, сотрудники жалуются на давление со стороны руководства учреждения, в результате опытные специалисты вынуждены увольняться. «Медицинскому персоналу вменяются обязанности, не связанные с их должностными инструкциями. Вся деятельность диспансера направлена на проведение медицинских осмотров (коммерческая составляющая), пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи в стационарах и в поликлинике, не могут получить ее в полном объеме, так как основная масса врачей задействована на платных услугах. Врачи, которые не согласны с таким положением дел и прямо говорят об этом, подвергаются давлению и прессингу», — сообщили в профсоюзе.Врачи анестезиологи-реаниматологи наркологического отделения, которые высказали свое несогласие с происходящим, «незамедлительно получили письменные уведомления о сокращении», заявили в профсоюзе. Речь о двух врачах высшей категории с 20-летним стажем работы.Более 30 сотрудников ПНД приняли решение вступить в профсоюз «Действие», чтобы защитить свои права. При этом в руководстве ПНД в ответ на это якобы пригрозили уволить тех, кто вступил в профсоюз, сообщили в «Действии».Коллектив наркологического отделения направил письменное обращение в Департамент здравоохранения и губернатору Ямало-Ненецкого АО, врачи анестезиологи-реаниматологи обратились в прокуратуру. «Естественной реакцией со стороны администрации Новоуренгойского ПНД стало усиление давления на коллектив наркологического отделения. Администрация потребовала опровергнуть информацию, изложенную в обращении к Губернатору ЯНАО и Департамент здравоохранения ЯНАО. В результате оказываемого давления была вынуждена уволиться заведующая наркологическим отделением ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский ПНД», кандидат медицинских наук, врач, отдавший более 15 лет работе в Новоуренгойском наркологическом диспансере. Таким образом, с учетом сокращения врачей реаниматологов, наркологическое отделение осталось без врачебного персонала», — сообщили в профсоюзе.Корреспондент «Вечерних ведомостей» связался с руководством ПНД, чтобы выяснить позицию другой стороны. Заместитель главного врача Ирина Филатова сообщила, что не будет давать комментарии по телефону и попросила выслать официальный запрос.