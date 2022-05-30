На востоке Ирана пассажирский поезд сошёл с рельсов, погибли 13 человек

10.59 Среда, 8 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Утром 8 июня в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана пассажирский поезд сошел с рельсов, погибли 13 человек, пострадали более 50 пассажиров, некоторые находятся в критическом состоянии. Всего в поезде находились 348 пассажиров. Об этом сообщают иранские СМИ.

Авария произошла недалеко от города Табас, пять из десяти вагонов сошли с рельсов на железной дороге.

Иранское агентство Irib сообщает, что к месту были направлены спасательные команды и три вертолета. По предварительным данным, поезд врезался в экскаватор.

Число пострадавших может увеличиться, пишут иранские СМИ. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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