Доля автомобилей премиум-класса в продажах в РФ упала вдвое
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России на долю автомобилей премиум-класса пришлось только 5% всех машин, проданных в мае (традиционно этот показатель был в 9-10%), пишет «Коммерсант».
По данным издания, это первый месяц, когда премиальный сегмент авторынка сжался почти вдвое.
В мае в России было продано 1,5 тыс. новых премиальных автомобилей (это на 89% меньше, чем в прошлом году, и на 45% меньше, чем в апреле).
Речь идет преимущественно о немецких Mercedes-Benz и BMW, японском Lexus, корейском Genesis и автомобилях General Motors. Всех этих брендов, за исключением корейского, коснулись санкции, а General Motors ушла из РФ после введения ограничений на поставки.
Добавим, что более 60% российских автомобилистов готовы в будущем рассмотреть покупку обновленной версии автомобиля «Москвич», говорится в исследовании холдинга «Ромир». Положительно относятся к возрождению производства «Москвича» 46% опрошенных, 30% относятся к этому нейтрально, отрицательно отреагировали 24%. В исследовании приняли участие 718 автомобилистов в городах-миллионниках.
По данным издания, это первый месяц, когда премиальный сегмент авторынка сжался почти вдвое.
В мае в России было продано 1,5 тыс. новых премиальных автомобилей (это на 89% меньше, чем в прошлом году, и на 45% меньше, чем в апреле).
Речь идет преимущественно о немецких Mercedes-Benz и BMW, японском Lexus, корейском Genesis и автомобилях General Motors. Всех этих брендов, за исключением корейского, коснулись санкции, а General Motors ушла из РФ после введения ограничений на поставки.
Добавим, что более 60% российских автомобилистов готовы в будущем рассмотреть покупку обновленной версии автомобиля «Москвич», говорится в исследовании холдинга «Ромир». Положительно относятся к возрождению производства «Москвича» 46% опрошенных, 30% относятся к этому нейтрально, отрицательно отреагировали 24%. В исследовании приняли участие 718 автомобилистов в городах-миллионниках.
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