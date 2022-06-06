В Токио заявили, что продолжат переговоры с Россией по промыслу морских живых ресурсов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В МИД Японии прокомментировали решение России приостановить соглашение о промысле морских живых ресурсов.
«Вызывает сожаление тот факт, что Россия в одностороннем порядке объявила о приостановке соглашения, как если бы проекты сотрудничества с Сахалинской областью являлись предварительным условием для выполнения договора. Правительство Японии намерено продолжать переговоры с Россией, чтобы японская сторона могла действовать в рамках соглашения», — передает телеканал NHK со ссылкой на японского дипломата.
По данным телеканала, Управление рыболовства Японии выясняет обстоятельства сложившейся ситуации.
7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о приостановке действия соглашения с Японией в области промысла морских живых ресурсов (до выполнения Токио своих финансовых обязательств). В МИД пояснили, что власти Японии «заморозили» выплаты, которые полагаются по соглашению.
Соглашение в области промысла морских живых ресурсов действовало с 1998 года. Оно позволяло японским рыбакам осуществлять промысел в рамках квоты, выделяемой российской стороной, у южных Курильских островов.
В апреле Япония в «Синей книге» отметила, что южная часть Курил — это «принадлежащие Японии территории, которые в настоящее время незаконно оккупированы». Такое обозначение по отношению к Южным Курилам было использовано впервые с 2003 года.
«Вызывает сожаление тот факт, что Россия в одностороннем порядке объявила о приостановке соглашения, как если бы проекты сотрудничества с Сахалинской областью являлись предварительным условием для выполнения договора. Правительство Японии намерено продолжать переговоры с Россией, чтобы японская сторона могла действовать в рамках соглашения», — передает телеканал NHK со ссылкой на японского дипломата.
По данным телеканала, Управление рыболовства Японии выясняет обстоятельства сложившейся ситуации.
7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о приостановке действия соглашения с Японией в области промысла морских живых ресурсов (до выполнения Токио своих финансовых обязательств). В МИД пояснили, что власти Японии «заморозили» выплаты, которые полагаются по соглашению.
Соглашение в области промысла морских живых ресурсов действовало с 1998 года. Оно позволяло японским рыбакам осуществлять промысел в рамках квоты, выделяемой российской стороной, у южных Курильских островов.
В апреле Япония в «Синей книге» отметила, что южная часть Курил — это «принадлежащие Японии территории, которые в настоящее время незаконно оккупированы». Такое обозначение по отношению к Южным Курилам было использовано впервые с 2003 года.
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