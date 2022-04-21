Япония в «Синей книге» назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на заседании кабинета министров представил обновленную версию «Синей книги по дипломатии», в которой разъяснил принципиальную позицию по спорным островам на фоне текущей международной обстановки. Об этом сообщает информационное агентство Киодо.
В «Синей книге» утверждается, что южная часть Курил — это «принадлежащие Японии территории, которые в настоящее время незаконно оккупированы». Сообщается, что такое обозначение по отношению к Южным Курилам было использовано впервые с 2003 года.
21 марта в МИД РФ заявили, что Россия отказывается от ведения с Японией переговоров о статусе Курильских островов и по мирному договору, так как это государство занимает «откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны». Также Россия отменила безвизовый режим для японцев на Курилах.
«Синюю книгу по дипломатии» МИД Японии публикует ежегодно с 1957 года.
В «Синей книге» утверждается, что южная часть Курил — это «принадлежащие Японии территории, которые в настоящее время незаконно оккупированы». Сообщается, что такое обозначение по отношению к Южным Курилам было использовано впервые с 2003 года.
21 марта в МИД РФ заявили, что Россия отказывается от ведения с Японией переговоров о статусе Курильских островов и по мирному договору, так как это государство занимает «откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны». Также Россия отменила безвизовый режим для японцев на Курилах.
«Синюю книгу по дипломатии» МИД Японии публикует ежегодно с 1957 года.
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