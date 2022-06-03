Синод РПЦ образовал Крымскую митрополию в составе трех епархий
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Священный Синод РПЦ принял решение образовать Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. Об этом сообщает в телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви», — говорится в постановлении Синода.
Главой Крымской митрополии назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Сообщается, что решение принято «исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни» в упомянутых епархиях, а также «учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».
«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви», — говорится в постановлении Синода.
Главой Крымской митрополии назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Сообщается, что решение принято «исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни» в упомянутых епархиях, а также «учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».
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