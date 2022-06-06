Американская корпорация IBM объявила о прекращении деятельности в России

17.06 Вторник, 7 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Американская корпорация IBM заявила о приостановке всех операций на территории России, пишут РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Арвинда Кришна.

Он сообщил, что компания постоянно поддерживает связь с сотрудниками на Украине и продолжает оказывать им помощь, в том числе с переездом. По словам гендиректора IBM, безопасность сотрудников и их семей остается главным приоритетом компании.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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