Американская корпорация IBM объявила о прекращении деятельности в России

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Американская корпорация IBM заявила о приостановке всех операций на территории России, пишут РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Арвинда Кришна.Он сообщил, что компания постоянно поддерживает связь с сотрудниками на Украине и продолжает оказывать им помощь, в том числе с переездом. По словам гендиректора IBM, безопасность сотрудников и их семей остается главным приоритетом компании.