Заводы по производству свинца в РФ могут закрыться из-за остановки экспорта
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Заводы по производству свинца в РФ оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. На предприятиях скопились двухмесячные запасы металла, а загрузка некоторых заводов сократилась до 30%.
Страны Европы недоступны из-за санкций, при этом продажи по другим направлениям наладить невозможно, так как Минпромторг до сих пор не выдал ни одной лицензии на экспорт, пишет издание. Внутренний спрос также упал из-за стагнации авторынка.
Заводы полностью остановили поставки необработанного свинца за рубеж после введения лицензирования экспорта. Предприятия должны получать разовые лицензии на экспорт металла (с 16 мая до 15 ноября 2022 года). Однако Минпромторг, по данным «Коммерсанта», пока не выдал ни одной лицензии. В министерстве сообщили, что экспортные поставки планируется переориентировать «в сторону Восточного региона», при этом о причинах задержки с лицензиями не сообщили.
В России несколько десятков заводов выпускают свинец. Самые крупные — «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Фрегат», «Агроприбор» и УГМК.
Страны Европы недоступны из-за санкций, при этом продажи по другим направлениям наладить невозможно, так как Минпромторг до сих пор не выдал ни одной лицензии на экспорт, пишет издание. Внутренний спрос также упал из-за стагнации авторынка.
Заводы полностью остановили поставки необработанного свинца за рубеж после введения лицензирования экспорта. Предприятия должны получать разовые лицензии на экспорт металла (с 16 мая до 15 ноября 2022 года). Однако Минпромторг, по данным «Коммерсанта», пока не выдал ни одной лицензии. В министерстве сообщили, что экспортные поставки планируется переориентировать «в сторону Восточного региона», при этом о причинах задержки с лицензиями не сообщили.
В России несколько десятков заводов выпускают свинец. Самые крупные — «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Фрегат», «Агроприбор» и УГМК.
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