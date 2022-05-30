ВЦИОМ: число противников абортов в России за 6 лет выросло втрое
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил отношение россиян к абортам.
Каждая третья женщина в России призналась, что лично пережила этот опыт (29%). Этот показатель увеличился в 3 раза в сравнении с 2016 годом. Социологи предполагают, что это может быть связано в том числе и с тем, что женщины стали говорить об абортах более открыто.
За 6 лет выросла втрое доля россиян, которые считают аборты недопустимыми ни при каких обстоятельствах (в 2016 году так считали 4%, в 2022-м — 13%). При этом растет и доля тех, кто поддерживает право женщин самостоятельно принимать решение об искусственном прерывании беременности (в 2016 году так полагали 28%, в 2022-м году — 36%).
Наиболее веской причиной для аборта опрошенные назвали угрозу здоровью и жизни женщины (43%). Другие основания — сексуальное насилие (23%), бедность (15%), несовершеннолетие девушки (10%), наличие трех и более детей (8%).
Половина россиян (51%) выступают против вмешательства государства в вопросы планирования семьи и прерывания беременности. Обратную позицию занимают 36%, они полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов.
Большинство россиян убеждены, что решение об аборте в ситуации незапланированной беременности должны принимать оба партнера (72%).
Каждая третья женщина в России призналась, что лично пережила этот опыт (29%). Этот показатель увеличился в 3 раза в сравнении с 2016 годом. Социологи предполагают, что это может быть связано в том числе и с тем, что женщины стали говорить об абортах более открыто.
За 6 лет выросла втрое доля россиян, которые считают аборты недопустимыми ни при каких обстоятельствах (в 2016 году так считали 4%, в 2022-м — 13%). При этом растет и доля тех, кто поддерживает право женщин самостоятельно принимать решение об искусственном прерывании беременности (в 2016 году так полагали 28%, в 2022-м году — 36%).
Наиболее веской причиной для аборта опрошенные назвали угрозу здоровью и жизни женщины (43%). Другие основания — сексуальное насилие (23%), бедность (15%), несовершеннолетие девушки (10%), наличие трех и более детей (8%).
Половина россиян (51%) выступают против вмешательства государства в вопросы планирования семьи и прерывания беременности. Обратную позицию занимают 36%, они полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов.
Большинство россиян убеждены, что решение об аборте в ситуации незапланированной беременности должны принимать оба партнера (72%).
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