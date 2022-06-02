Пропавшие в Ненецком АО топ-менеджер VK Габриелян и его знакомый погибли
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Топ менеджер VK Владимир Габриелян и его знакомый Сергей Мерзляков погибли, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — говорится в сообщении компании.
По данным телеграм-канала Baza, спасатели обнаружили тела Габриеляна и Мерзлякова на берегу реки Песцовая.
Ранее стало известно, что Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — говорится в сообщении компании.
По данным телеграм-канала Baza, спасатели обнаружили тела Габриеляна и Мерзлякова на берегу реки Песцовая.
Ранее стало известно, что Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе.
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