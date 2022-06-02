Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Два человека пропали во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе, в том числе топ-менеджер VK Владимир Габриелян.
«Два вездехода фирмы «Шерп» передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос , <...> переходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море», — говорится в сообщении Союза оленеводов на странице во «ВКонтакте». Это произошло около села Шойна в Ненецком автономном округе 6 июня днем.
Два человека, включая супругу Габриеляна, выбрались на берег. По данным телеграм-канала Baza, они прошли 25 км по берегу моря и вышли на небольшое село, где остановились у местного оленевода. До этого около пяти часов они безуспешно вызывали по радиостанции Владимира Габриеляна, он со своим спутником не выходил на связь.
Место, где пропал Габриелян, труднодоступное. Ближайший вертолет находится в Нарьян-Маре (в 420 км до места поисков), пишет Baza. Поисками пропавших занялись спасатели.
«Два вездехода фирмы «Шерп» передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос , <...> переходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море», — говорится в сообщении Союза оленеводов на странице во «ВКонтакте». Это произошло около села Шойна в Ненецком автономном округе 6 июня днем.
Два человека, включая супругу Габриеляна, выбрались на берег. По данным телеграм-канала Baza, они прошли 25 км по берегу моря и вышли на небольшое село, где остановились у местного оленевода. До этого около пяти часов они безуспешно вызывали по радиостанции Владимира Габриеляна, он со своим спутником не выходил на связь.
Место, где пропал Габриелян, труднодоступное. Ближайший вертолет находится в Нарьян-Маре (в 420 км до места поисков), пишет Baza. Поисками пропавших занялись спасатели.
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