В Иркутской области ночью горел роддом, вероятная причина – удар молнии
Россия и мир
Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области ночью 7 июня загорелась кровля родильного отделения Шелеховской районной больницы.
«В это время из пациентов в роддоме находилось семь рожениц, семь новорожденных и три беременные женщины. Все они были эвакуированы в отделение гинекологии Шелеховской районной больницы. Никто не пострадал. Все пациенты осмотрены медиками», — сообщили в телеграм-канале правительства Иркутской области.
Некоторым роженицам помогла эвакуироваться радиотелефонист ангарского центрального пункта связи третьего пожарно-спасательного отряда Ольга Образцова, которая сама несколько дней назад стала мамой и находилась в отделении, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели выясняют причину возгорания, предположительно оно произошло из-за удара молнии, пишут иркутские СМИ со ссылкой на МЧС.
По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в здании будет проведено инструментальное обследование, специалисты дадут заключение о степени повреждений и дальнейшей эксплуатации.
«В это время из пациентов в роддоме находилось семь рожениц, семь новорожденных и три беременные женщины. Все они были эвакуированы в отделение гинекологии Шелеховской районной больницы. Никто не пострадал. Все пациенты осмотрены медиками», — сообщили в телеграм-канале правительства Иркутской области.
Некоторым роженицам помогла эвакуироваться радиотелефонист ангарского центрального пункта связи третьего пожарно-спасательного отряда Ольга Образцова, которая сама несколько дней назад стала мамой и находилась в отделении, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели выясняют причину возгорания, предположительно оно произошло из-за удара молнии, пишут иркутские СМИ со ссылкой на МЧС.
По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в здании будет проведено инструментальное обследование, специалисты дадут заключение о степени повреждений и дальнейшей эксплуатации.
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