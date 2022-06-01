В Иркутской области ночью горел роддом, вероятная причина – удар молнии

09.52 Вторник, 7 июня 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области ночью 7 июня загорелась кровля родильного отделения Шелеховской районной больницы.

«В это время из пациентов в роддоме находилось семь рожениц, семь новорожденных и три беременные женщины. Все они были эвакуированы в отделение гинекологии Шелеховской районной больницы. Никто не пострадал. Все пациенты осмотрены медиками», — сообщили в телеграм-канале правительства Иркутской области.

Некоторым роженицам помогла эвакуироваться радиотелефонист ангарского центрального пункта связи третьего пожарно-спасательного отряда Ольга Образцова, которая сама несколько дней назад стала мамой и находилась в отделении, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели выясняют причину возгорания, предположительно оно произошло из-за удара молнии, пишут иркутские СМИ со ссылкой на МЧС.

По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в здании будет проведено инструментальное обследование, специалисты дадут заключение о степени повреждений и дальнейшей эксплуатации.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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