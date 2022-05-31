Премьер-министр Британии Джонсон получил вотум доверия от правящей Консервативной партии

09.15 Вторник, 7 июня 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия премьер-министру Джонсону. Он сохранит свой пост.

Голосование проходило тайно в Палате общин. Всего было подано 359 голосов, за вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 представителей Консервативной партии, 148 высказались против, сообщил телеканал Sky News, который вел трансляцию. Джонсону для сохранения поста нужно было набрать половину и один голос в свою поддержку (как минимум 180 голосов).

Напомним, вопрос о доверии Джонсону возник после скандала с вечерниками в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за коронавируса. В конце мая Джонсон, выступая в парламенте, извинился за участие в вечеринках.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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