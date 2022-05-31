В Тольятти 22 человека отравились роллами, 11 госпитализированы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Тольятти 22 человека обратились в скорую с признаками пищевой токсикоинфекции, в том числе 3 детей и 1 беременная женщина. Все они заказывали роллы в одной из городских компаний по доставке еды, сообщил официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Самарской области.
По данным минздрава, 11 пациентов госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение. Проверку проводит СК РФ по Самарской области (по данным с сайта СК, проверяется информация о 20-ти госпитализированных). Специалисты Роспотребнадзора также начали санэпидрасследование.
О ситуации доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.
По данным минздрава, 11 пациентов госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение. Проверку проводит СК РФ по Самарской области (по данным с сайта СК, проверяется информация о 20-ти госпитализированных). Специалисты Роспотребнадзора также начали санэпидрасследование.
О ситуации доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.
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