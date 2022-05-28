Володин: законы о неисполнении решений ЕСПЧ примут на этой неделе
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе планируется принять федеральные законы о неисполнении решений ЕСПЧ.
По словам Володина, ко второму чтению депутаты предложили ряд поправок:
- не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с даты подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы);
- выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках;
- решения судов Российской Федерации будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
Володин полагает, что Европейский суд по правам человека стал «инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков». «Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки. И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем», — заявил Володин.
По словам Володина, ко второму чтению депутаты предложили ряд поправок:
- не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с даты подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы);
- выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках;
- решения судов Российской Федерации будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
Володин полагает, что Европейский суд по правам человека стал «инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков». «Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки. И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем», — заявил Володин.
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