На референдуме в Казахстане за поправки в Конституцию проголосовали более 77% граждан
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
По предварительным данным Центральной комиссии референдума, за поправки в Конституцию Казахстана проголосовали 77,18% граждан (6 163 863 человека). Об этом сообщил на брифинге в понедельник председатель комиссии Нурлан Абдиров.
Явка на референдум в Казахстане, по предварительным подсчетам, составила 68,06%. Больше всего поддержавших поправки в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях (почти 82%), меньше всего – в Алматы (65%), пишет издание «Власть». Против поправок проголосовали 18,66% граждан (1 490 475 человек).
На референдум были вынесены 55 поправок к 33 статьям Конституции (они затрагивают около трети общего текста основного закона). Поправки предусматривают ряд ограничений для президента страны (один человек не сможет избираться на пост президента более двух раз подряд, также на время срока своих полномочий он будет обязан покинуть партию). Родственники президента не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Кроме того, в основном законе не будет упоминаться имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также поправки существенно усиливают роль парламента и местных представительных органов, закрепляют окончательную отмену смертной казни, восстанавливают Конституционный суд, а также устанавливают независимый статус уполномоченного по правам человека.
Напомним, 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию. Президент отмечал, что цель поправок — переход к «новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества». За счёт изменений, по его словам, планируется перейти «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчётным правительством».
Явка на референдум в Казахстане, по предварительным подсчетам, составила 68,06%. Больше всего поддержавших поправки в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях (почти 82%), меньше всего – в Алматы (65%), пишет издание «Власть». Против поправок проголосовали 18,66% граждан (1 490 475 человек).
На референдум были вынесены 55 поправок к 33 статьям Конституции (они затрагивают около трети общего текста основного закона). Поправки предусматривают ряд ограничений для президента страны (один человек не сможет избираться на пост президента более двух раз подряд, также на время срока своих полномочий он будет обязан покинуть партию). Родственники президента не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Кроме того, в основном законе не будет упоминаться имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также поправки существенно усиливают роль парламента и местных представительных органов, закрепляют окончательную отмену смертной казни, восстанавливают Конституционный суд, а также устанавливают независимый статус уполномоченного по правам человека.
Напомним, 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию. Президент отмечал, что цель поправок — переход к «новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества». За счёт изменений, по его словам, планируется перейти «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчётным правительством».
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