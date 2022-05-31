На депутата Томской городской думы напали бездомные собаки
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
На 30-летнего независимого депутата Томской городской думы Максима Забелина, председателя ТОС «Молодежный», напали бездомные собаки. Об этом он написал в субботу в телеграм-канале.
«Первый раз в жизни покусали бездомные собаки. Можете поздравлять с почином», — написал депутат.
По его словам, собаки напали на него около дома, когда он решил прогуляться. «Три лохматых, которые живут у нас на районе уже лет 10, ходят с нашими дворниками, пережили все отловы, были абсолютно безобидные, решили меня потрепать», — написал депутат. Ему понадобилась помощь медиков, врачи обработали рану на ноге и сделали прививки от столбняка и бешенства.
Позже в мэрии Томска сообщили, что специалисты службы отлова безнадзорных животных примут меры. В комментариях к посту депутат добавил, что подрядчик администрации заберет агрессивных собак на пожизненное содержание в приют.
«Первый раз в жизни покусали бездомные собаки. Можете поздравлять с почином», — написал депутат.
По его словам, собаки напали на него около дома, когда он решил прогуляться. «Три лохматых, которые живут у нас на районе уже лет 10, ходят с нашими дворниками, пережили все отловы, были абсолютно безобидные, решили меня потрепать», — написал депутат. Ему понадобилась помощь медиков, врачи обработали рану на ноге и сделали прививки от столбняка и бешенства.
Позже в мэрии Томска сообщили, что специалисты службы отлова безнадзорных животных примут меры. В комментариях к посту депутат добавил, что подрядчик администрации заберет агрессивных собак на пожизненное содержание в приют.
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