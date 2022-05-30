В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
Россия и мир
Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Брянск"
Жители Брянска публикуют в соцсетях фото и видео с последствиями сильного ливня и града, который обрушился на город в четверг.
В группе ВКонтакте «Подслушано Брянск» пользователи делятся кадрами, на которых видны мощные потоки воды на дорогах и «плывущие» автомобили, затопленные парковки, детские площадки и магазины, в некоторых районах города уровень воды по колено взрослому человеку.
На кадрах видно, как из-за потоков воды пешеходы с трудом передвигаются по тротуарам и через дороги. Жители сообщают, что в новом микрорайоне «поплыла» недавно выложенная плитка, а на строительной площадке, где возводят элитное жилье, затоплен строительный кран. Жители жалуются, что не справляется ливневка.
Из-за потопа закрыли местный гипермаркет, были вынуждены остановиться троллейбусы, ушла под воду набережная на улице Калинина, пишут «Брянские новости».
Местные СМИ сообщают, что больше всего от воды пострадали Советский и Володарский районы. Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды.
В группе ВКонтакте «Подслушано Брянск» пользователи делятся кадрами, на которых видны мощные потоки воды на дорогах и «плывущие» автомобили, затопленные парковки, детские площадки и магазины, в некоторых районах города уровень воды по колено взрослому человеку.
На кадрах видно, как из-за потоков воды пешеходы с трудом передвигаются по тротуарам и через дороги. Жители сообщают, что в новом микрорайоне «поплыла» недавно выложенная плитка, а на строительной площадке, где возводят элитное жилье, затоплен строительный кран. Жители жалуются, что не справляется ливневка.
Из-за потопа закрыли местный гипермаркет, были вынуждены остановиться троллейбусы, ушла под воду набережная на улице Калинина, пишут «Брянские новости».
Местные СМИ сообщают, что больше всего от воды пострадали Советский и Володарский районы. Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды.
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