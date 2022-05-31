В Бразилии число погибших из-за ливней и оползней выросло до 121 человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В бразильском штате Пернамбуку количество погибших в результате сильных ливней и оползней выросло до 121 человека, сообщает портал G1.
По данным издания, больше 7 тысяч человек остались без крова, они находятся в пунктах временного размещения и гостиницах в 27 муниципалитетах. В поисках пропавших заняты более 400 спасателей.
С 20-х чисел мая в городе Ресифи, административном центре штата Пернамбуку, а также в его окрестностях не прекращаются сильные ливни. Они привели к наводнениям и оползням. В столице и еще 23 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС.
30 мая президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах.
По данным издания, больше 7 тысяч человек остались без крова, они находятся в пунктах временного размещения и гостиницах в 27 муниципалитетах. В поисках пропавших заняты более 400 спасателей.
С 20-х чисел мая в городе Ресифи, административном центре штата Пернамбуку, а также в его окрестностях не прекращаются сильные ливни. Они привели к наводнениям и оползням. В столице и еще 23 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС.
30 мая президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах.
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