Роспотребнадзор: в регионы отправят тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Роспотребнадзоре сообщили, что к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. Это позволит провести 100 тысяч ПЦР-исследований.
Ведомство уточняет, что речь идет о тест-системе «Вектор-ПЦРрв-ВОО», которая позволяет обнаружить патоген за несколько часов. «Первичная диагностика будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний», — сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор уточняет, что в России не зафиксированы случаи заражения этим заболеванием.
Ранее в международном аэропорту «Красноярск» им. Д. А. Хворостовского прошли тактические учения в целях предотвратить распространение оспы обезьян и других опасных инфекций в случае их завоза.
Ведомство уточняет, что речь идет о тест-системе «Вектор-ПЦРрв-ВОО», которая позволяет обнаружить патоген за несколько часов. «Первичная диагностика будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний», — сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор уточняет, что в России не зафиксированы случаи заражения этим заболеванием.
Ранее в международном аэропорту «Красноярск» им. Д. А. Хворостовского прошли тактические учения в целях предотвратить распространение оспы обезьян и других опасных инфекций в случае их завоза.
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