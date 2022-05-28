Сбербанк отключат от международной межбанковской системы SWIFT
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Лидеры ЕС согласовали отключение Сбербанка от системы платежей SWIFT. Об этом сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель в Twitter.
В начале мая в Европарламенте заявили, что намерены отключить от SWIFT Сбербанк и «два других крупных российских банка».
Напомним, от системы уже отключены ВТБ, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.
Также лидеры стран ЕС согласовали частичный запрет на импорт российской нефти.
В начале мая в Европарламенте заявили, что намерены отключить от SWIFT Сбербанк и «два других крупных российских банка».
Напомним, от системы уже отключены ВТБ, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.
Также лидеры стран ЕС согласовали частичный запрет на импорт российской нефти.
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